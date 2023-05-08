Последствия ракетного удара РФ: в Одесской области погиб человек, еще трое ранены
Спасатели тушат пожар в Одесской области (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS)
В понедельник, 8 мая, в результате ракетного удара РФ в Одесской области три человека ранены, один — пропал без вести.
Об этом сообщила Одесская районная военная администрация в Telegram.
Обновлено. Из-под завалов извлекли тело охранника, сообщила Сусіпльному руководительница пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.
По состоянию на утро 8 мая одесскими спасателями ликвидирован пожар, который вспыхнул после попадания ракеты типа Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры, расположенному на территории Одесского района.
Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте — никто не госпитализирован.
Пока один человек считается пропавшим без вести. Продолжаются оперативно-спасательные работы.
В ночь на понедельник, 8 мая, в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 БПЛА. Травмированы пять человек, обломки упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.
Воздушная тревога продолжалась более 3,5 часов.
По Одесской области враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации. Ракеты типа Х-22 враг направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье. Возник пожар.
Воздушные силы сообщили, что над Украиной этой ночью уничтожили 35 из 35 шахедов.