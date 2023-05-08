Последствия ракетного удара РФ: в Одесской области погиб человек, еще трое ранены 8 мая, 12:02 Спасатели тушат пожар в Одесской области (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS)

В понедельник, 8 мая, в результате ракетного удара РФ в Одесской области три человека ранены, один — пропал без вести.

Об этом сообщила Одесская районная военная администрация в Telegram.

Обновлено. Из-под завалов извлекли тело охранника, сообщила Сусіпльному руководительница пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.



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По состоянию на утро 8 мая одесскими спасателями ликвидирован пожар, который вспыхнул после попадания ракеты типа Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры, расположенному на территории Одесского района.

Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте — никто не госпитализирован.

Пока один человек считается пропавшим без вести. Продолжаются оперативно-спасательные работы.

В ночь на понедельник, 8 мая, в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 БПЛА. Травмированы пять человек, обломки упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.

Воздушная тревога продолжалась более 3,5 часов.

По Одесской области враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации. Ракеты типа Х-22 враг направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье. Возник пожар.

Воздушные силы сообщили, что над Украиной этой ночью уничтожили 35 из 35 шахедов.