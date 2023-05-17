«Сливал» данные, хотел получить паспорт РФ. Корректировщик российских ракетных ударов по Львову приговорен к пожизненному заключению 17 мая, 12:52 Ликвидация последствий ракетного удара по Львовской области (Фото:lv.dsns.gov.ua)

Жителя Львова, 47-летнего Владислава Козеева, который фотографировал военные объекты во Львовской области и отправлял их российским оккупантам, признали виновным в государственной измене.

Об этом сообщил Судебный репортер.

Во вторник, 16 мая, коллегия судей Железнодорожного районного суда города Львова вынесла ему приговор — пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Прокурор предложил назначить строжайшее наказание, поскольку обвиняемый, кроме полученных задач, самостоятельно по идеологическим мотивам искал информацию и передавал ее россиянам.

Своей вины Козеев не признал. По его словам, он не делал того, что написано в обвинении.

По данным следствия, после полномасштабного вторжения в мае 2022 года Козеев посылал россиянам сведения о расположении военных объектов и передвижении военнослужащих ВСУ, а также координатах объектов критической инфраструктуры во Львовской области. В том числе пять мостов.

Также он на свой телефон фотографировал последствия ракетных ударов по Львову. В общей сложности речь идет о 25 эпизодах передачи информации.

Известно, что до начала полномасштабной войны Козеев периодически ездил в РФ и работал там. Активно пользовался российскими приложениями: Сбербанк, Кошелек, Роснефть, Авто.ру.

"На его телефоне есть много российских номеров, в том числе сотрудников Министерств внутренних и иностранных дел , миграционной службы. Выявлены также загруженные с сайта московского миграционного центра бланки заявлений о выдаче вида на жительство», — говорится в сообщении.

Также в телефоне мужчины было фото письма от МВД РФ в 2021 году. Из документа известно, что он хотел получить паспорт гражданина России.