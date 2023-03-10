Удар РФ по критической инфраструктуре: в Одесской ОВА рассказали, сколько будет длиться ремонт высоковольтных сетей 10 марта, 11:29 В Одесской области продолжается ремонт высоковольтных сетей (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

После ракетного удара, который Россия нанесла по Украине в четверг, 9 марта энергетикам понадобится несколько дней для того, чтобы починить пострадавшие высоковольтные сети в Одесской области.

Об этом сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, энергетики работали всю ночь, чтобы предоставить электроэнергию бытовым потребителям.

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«Ремонт удачный, хотя понадобится еще минимум несколько дней для налаживания высоковольтных сетей, ведь было попадание», — сказал Братчук в эфире телемарафона.

Он добавил, что в области возможны сетевые ограничения электроснабжения из-за роста нагрузки, а также аварийные отключения.

В ночь на 9 марта Россия провела новый массированный обстрел Украины, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы.

Во время массированной ракетной атаки РФ в Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилую зону, пять человек погибли.