Воздушные атаки РФ: в Украине крайне недостаточно средств для поражения баллистических ракет — Игнат 22 мая, 11:28 Последствия ракетного удара РФ в Днепре (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS)

В Украине пока недостаточно средств для поражения баллистических ракет российских оккупантов, об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в понедельник, 22 мая.

«К сожалению, нет у нас достаточно средств против баллистики на сегодняшний день. Есть системы Patriot на боевом дежурстве. Но понятно, что этого крайне недостаточно, чтобы перекрыть все необходимые нам направления, все крупные города и все важные объекты критической инфраструктуры», — сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат добавил, что именно по военным объектам и объектам критической инфраструктуры в Днепре сегодня целился враг.

По его словам, Украина нуждается в средствах против баллистики, которые работают на примере Киевской области, поскольку шесть Кинжалов во время мощной атаки, и до десяти баллистических ракет были уничтожены именно системой Patriot.

Также Воздушные силы ожидают системы SAMP/T, которые «возможно уже скоро будут на боевом дежурстве в Украине».

«Украина у нас большая и нам нужно больше этих средств. Ну и ожидаем безусловно самолеты F-16 — это топ-тема сегодня», — сказал Игнат.