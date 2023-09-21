Шесть ударов. Россия атаковала Харьков, есть повреждения гражданской инфраструктуры, двое раненых
21 сентября РФ атаковала Харьков (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В четверг, 21 сентября, страна-агрессор Россия нанесла шесть ударов по Харькову, есть повреждения гражданской инфраструктуры, двое раненых.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил в Telegram, что оккупанты нанесли шесть ударов по городу, в частности в Слободском районе.
По его словам, есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что в результате обстрела два человека пострадали. Оба госпитализированы в больницу.
На месте атаки работают соответствующие службы, устраняют их последствия.
В ночь на четверг, 21 сентября, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Россия осуществила массированный запуск крылатых ракет в несколько волн. Взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях.
В Киеве в результате атаки ранены семь человек, произошло падение обломков в нескольких районах столицы.