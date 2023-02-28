Угроза ракетных ударов по Украине остается высокой: в ОК Юг сообщили, как готовится РФ

28 февраля, 15:06
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Угроза ракетных ударов со стороны РФ по территории Украины остается высокой (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Угроза ракетных ударов со стороны РФ по территории Украины остается высокой (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Угроза ракетных ударов со стороны РФ по территории Украины остается высокой. Российские оккупанты пытаются найти пути обхода украинской ПВО.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Уровень угрозы остается достаточно высоким. Враг выискивает новую тактику, и мы наблюдаем за этим. Мы видим, что они пытаются выявить нашу противовоздушную оборону, ведь она препятствует результативности, которую они хотели бы видеть от ракетных ударов», — отметила она.

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По словам Гуменюк, РФ вывела в Черное море 13 кораблей и два подводных ракетоносителя с восемью Калибрами. Также оккупанты активно ведут воздушную разведку.

Она добавила, что добавила, что россияне во время разведки используют дроны и воздушные шары.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что войска РФ технически готовы наносить новый ракетный удар по Украине с пятницы, 24 февраля, но переносят атаку из-за действий ВСУ и разведки.

https://www.youtube.com/watch?v=u7d2u_j77o8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Ракеты Разведка Ракетные удары Война России против Украины

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