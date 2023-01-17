Ракетный удар РФ по многоэтажке: пострадавшим семьям выплатят по миллиону гривен — горсовет Днепра

17 января, 13:53
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Разрушенный российской ракетой дом в Днепре (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Разрушенный российской ракетой дом в Днепре (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Горсовет Днепра выплатит по миллиону гривен каждой семье, пострадавшей от ракетного удара России по многоэтажке.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник, 17 января.

Средства выдадут наличными для скорейшего приобретения жилья на вторичном рынке.

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Удар российской ракеты Х-22 по многоэтажке в Днепре 14 января стал одним из самых масштабных и циничных военных преступлений России против гражданских украинцев.

Видео дня

В результате атаки погибли 44 человека, в том числе пять детей.

По данным Офиса президента, разрушены более 200 квартир, жителей дома отселили.

https://www.youtube.com/watch?v=50CQ5j8zMd4&t=6s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ракетные удары Город Днепр Война России против Украины

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