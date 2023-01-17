Ракетный удар РФ по многоэтажке: пострадавшим семьям выплатят по миллиону гривен — горсовет Днепра
Разрушенный российской ракетой дом в Днепре (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Горсовет Днепра выплатит по миллиону гривен каждой семье, пострадавшей от ракетного удара России по многоэтажке.
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник, 17 января.
Средства выдадут наличными для скорейшего приобретения жилья на вторичном рынке.
Удар российской ракеты Х-22 по многоэтажке в Днепре 14 января стал одним из самых масштабных и циничных военных преступлений России против гражданских украинцев.
В результате атаки погибли 44 человека, в том числе пять детей.
По данным Офиса президента, разрушены более 200 квартир, жителей дома отселили.