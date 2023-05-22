Новая атака РФ: Днепр и область приняли основной удар, оккупанты хотят перегрузить ПВО — Цаплиенко 22 мая, 07:55 Последствия ракетного удара РФ (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Ночью, в понедельник, 22 мая город Днепр и область приняли основной удар ракет и БПЛА российских оккупантов, атаки из различных видов вооружения — это следствие нехватки современных ракет и износа стратегической авиации у врага.

Об этом заявил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

«Днепр и область сегодня ночью приняли основной удар ракет и БПЛА русни. Атаки из различных видов вооружения, это следствие недостатка современных ракет типа Х-101/Калибр у рф, и износа стратегической авиации у врага», — написал он.

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По его словам, РФ хочет перегрузить ПВО одного города.

«Такая тенденция уже сохраняется некоторое время. Стратегия русни — перегрузить ПВО одного города», — добавил он.

Журналист отметил работу ППО.

«В Днепре прозвучало около 20 взрывов. Очень мощная работа ПВО, как по БпЛА, так и по ракетам» — написал он.

В ночь на понедельник, 22 мая, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Днепре, Харькове и Запорожье прогремели взрывы, по предварительным данным, Днепропетровская область сегодня была главной целью ночной атаки.