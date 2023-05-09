Обломки упали на дом. В Нацполиции показали последствия ракетной атаки РФ в Киевской области — фото
Дом после российской атаки (Фото:t.me/andrii_nebytov)
Во вторник, 9 мая глава полиции Киевской области Андрей Небитов показал последствия ракетной атаки РФ в Киевской области.
Фото Небитов опубликовал в Telegram.
По его словам, части вражеской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов области. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.
"Но благодаря мастерству противовоздушной обороны ВСУ удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету", - написал он.
Также, по его словам, обломки крылатой вражеской ракеты были обнаружены в одном из районов области. Части оружия оккупантов упали на поле. Потерпевших и разрушения нет.
В ночь на вторник, 9 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. По Киеву был нанесен массированный ракетный удар. Погибших и пострадавших нет.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что 9 мая силы противовоздушной обороны уничтожили над Украиной 23 ракеты из 25.