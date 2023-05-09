Обломки упали на дом. В Нацполиции показали последствия ракетной атаки РФ в Киевской области — фото 9 мая, 11:15 Дом после российской атаки (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Во вторник, 9 мая глава полиции Киевской области Андрей Небитов показал последствия ракетной атаки РФ в Киевской области.

Фото Небитов опубликовал в Telegram.

По его словам, части вражеской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов области. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.

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"Но благодаря мастерству противовоздушной обороны ВСУ удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету", - написал он.

Фото: t.me/andrii_nebytov

Фото: t.me/andrii_nebytov

Фото: t.me/andrii_nebytov

Также, по его словам, обломки крылатой вражеской ракеты были обнаружены в одном из районов области. Части оружия оккупантов упали на поле. Потерпевших и разрушения нет.



Фото: t.me/andrii_nebytov

Фото: t.me/andrii_nebytov

В ночь на вторник, 9 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. По Киеву был нанесен массированный ракетный удар. Погибших и пострадавших нет.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что 9 мая силы противовоздушной обороны уничтожили над Украиной 23 ракеты из 25.