Удары РФ по Украине: в Киевской области обнаружили воронку от обстрелов — фото 9 мая, 07:50 Воронка от вражеского обстрела (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В одном из районов Киевской области обнаружили воронку от вражеских обстрелов, сообщил начальник областной полиции Андрей Небитов во вторник, 9 мая.

"Диаметр попадания около 8 метров, глубина свыше 2,5. Потерпевшие и повреждения отсутствуют», — говорится в сообщении Telegram.

Правоохранители обеспечивают охрану места происшествия, проводят осмотр.

Видео дня

Фото: t.me/andrii_nebytov

В МВД заявили, что в Голосеевском районе во дворе частного дома упали обломки ракеты. Возгорание ликвидировано.

Потерпевших и разрушений нет.

В ночь на вторник, 9 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. По Киеву был нанесен массированный ракетный удар, силы ПВО сбили в районе столицы 15 воздушных целей.

Тревога в Киеве длилась около двух часов, с 4:04 до 6:04.