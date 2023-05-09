Удары РФ по Украине: в Киевской области обнаружили воронку от обстрелов — фото

9 мая, 07:50
Поделиться:
Воронка от вражеского обстрела (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Воронка от вражеского обстрела (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В одном из районов Киевской области обнаружили воронку от вражеских обстрелов, сообщил начальник областной полиции Андрей Небитов во вторник, 9 мая.

"Диаметр попадания около 8 метров, глубина свыше 2,5. Потерпевшие и повреждения отсутствуют», — говорится в сообщении Telegram.

Правоохранители обеспечивают охрану места происшествия, проводят осмотр.

Видео дня

t.me/andrii_nebytov
Фото: t.me/andrii_nebytov

В МВД заявили, что в Голосеевском районе во дворе частного дома упали обломки ракеты. Возгорание ликвидировано.

Потерпевших и разрушений нет.

В ночь на вторник, 9 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. По Киеву был нанесен массированный ракетный удар, силы ПВО сбили в районе столицы 15 воздушных целей.

Тревога в Киеве длилась около двух часов, с 4:04 до 6:04.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   МВД Украины Киевская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X