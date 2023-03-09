«Тяжелая ночь». Зеленский отреагировал на новый массированный ракетный удар России по Украине

9 марта, 10:18
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9 марта РФ атаковала Киев и ряд украинских городов (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

9 марта РФ атаковала Киев и ряд украинских городов (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый массированный ракетный удар, который страна-агрессор Россия нанесла по Украине в четверг, 9 марта.

«Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковщина, Житомирщина, Винниччина. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома», — говорится в сообщении главы государства в Facebook.

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Зеленский добавил, что враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике.

«К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным. Все службы работают. Продолжается возобновление работы энергосистемы. Применялись ограничения во всех регионах», - говорится в сообщении.

По словам президента, оккупанты могут только терроризировать мирных людей.

"Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное не пройдет", - заявил он.

Зеленский поблагодарил силы ПВО и всех, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов.

В ночь на 9 марта Россия провела новый массированный обстрел Украины, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, в том числе и в Киеве, раздались взрывы.

Во время массированной ракетной атаки РФ в Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилую зону, пять человек погибли.

https://www.youtube.com/watch?v=3EI4tJu_ufo
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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