«Ночь была сложной». В Тернопольской области упали обломки российской ракеты, повреждены пять зданий 9 марта, 11:58 9 марта РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

В четверг, 9 марта, во время массированного ракетного удара РФ по Украине в Тернопольской области упали обломки российской ракеты.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в Telegram.

«Минувшая ночь была сложной для украинцев. Относительно ситуации в Тернопольской области. На территории Подгаецкого общества Тернопольского района зафиксировано падение обломков ракеты», — говорится в сообщении.

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По словам главы области, взрывом повреждены пять зданий, одно из которых жилое. Жертв и потерпевших нет.

По результатам осмотра обломков взрывотехниками опасных частей не обнаружено, однако место происшествия может быть поражено остатками ракетного топлива.

На месте происшествия работают оперативно-следственные группы УСБУ и ГУ ЧП в области, а также специалисты ГУ ГСЧС с целью установления маркировки ракеты и сбора вещественных доказательств.

В ночь на 9 марта Россия провела новый массированный обстрел Украины, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы.

Во время массированной ракетной атаки РФ в Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилую зону, пять человек погибли.