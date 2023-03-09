«Не действует — для тупых не аргумент». Авиаэксперт — об ударе по энергообъектам и оружии, которое изменит ход боевых действий. Интервью NV 9 марта, 20:34 Эксклюзив NV Дым над Киевом после российского ракетного удара. 9 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Новый массированный ракетный обстрел Украины, который Россия провела в ночь на 9 марта, был довольно длительным — почти семичасовым.

РФ использовала восемь Шахедов и 81 ракету разных типов, в том числе баллистические Кинжалы и С-300.

Авиационный эксперт Валерий Романенко в интервью Radio NV рассказал, почему «тупые» россияне продолжают бить по энергетической инфраструктуре и какое оружие качественно изменит ход боевых действий.

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— Последняя российская воздушная атака растянулась на семь часов. О чем вам это говорит?

— Это говорит о том, что запустили большое количество ракет.

— Как сообщил Генштаб, они использовали шесть Кинжалов. Мы много раз обсуждали, что этих Кинжалов не очень много у россиян. Если они применили их, что это значит? А почему мы говорим, что их немного?

— Эти данные обнародовали Генеральный штаб. В твиттере министра обороны было: у россиян осталось примерно 50 кинжалов. Это изделие достаточно сложное, однотипное с Искандером, отличается лишь хвостовой частью.

Изделие, которое требует сложной радиоэлектроники: туда не запихнешь, как в Шахед, что-нибудь из AliExpress, а потому их производство очень ограничено. Россияне их берегут на самый крайний случай. И вот почему-то они считают, что этот случай сейчас наступил.

— Они продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру, несмотря на неудачи зимой. Говорит ли это нам о том, что тем не менее для них очень важно оставить нас без света?

— У них уже были возможности убедиться, что это не действует. А для тупых — это не аргумент. Тупой будет биться головой. Россияне будут [так биться], сколько есть ракет.

До последнего дня россияне будут пробовать наносить удары по инфраструктуре Украины, потому что это у них такая концепция. Это концепция бесконтактной войны, когда идут боевые действия на линии боевого столкновения, на фронте, а все время идут попытки вывести из строя инфраструктуру, центр управления противника для того, чтобы подавить его сопротивление.

— Воздушная атака длилась семь часов. Таким образом они также пытаются что-то понять относительно того, как действует наша ПВО?