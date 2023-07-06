«В доме ни окон, ни дверей». Жители многоэтажки во Львове, в которую попала российская ракета, рассказали подробности удара

6 июля, 08:10
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6 июля Россия атаковала Львов (Фото:https://t.me/V_Zelenskiy_official)

6 июля Россия атаковала Львов (Фото:https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Жители дома во Львове, в который попали обломки российской ракеты, в четверг, 6 июля, рассказали подробности атаки.

По словам одной из жительниц, после первого взрыва попадали вазончики, «а потом так попадали, что уже все».

«Все пострадало. В доме ни окон, ни дверей — ничего нет. Вышли в чем были. Немножко поранило ногу, голову. В квартире были трое, муж после инсульта, дочь и я. Дочке ничего, а мне спину посекло. Ударная волна пошла, окна выбило», — сказала еще одна львовянка в комментарии Радио Свобода.

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Другая жительница дома говорит, что в результате удара ей ранило лицо, руки, ноги, грудь.

В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом. Уже известно о четырех погибших.

Также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Львов Война России против Украины Ракетный удар Ракетный удар по Львову

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