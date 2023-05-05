Существует возможность пуска крылатых ракет по территории Украины — онлайн
ПВО Украины готова отбивать атаку (Фото:REUTERS/Stringer)
Около 17:00 5 мая в большинстве областей Украины и в Киеве была объявлена воздушная тревога. По данным пабликов, мониторящих активность врага, россияне могли запустить ракеты с находившихся в районе Каспийского моря самолетов.
Предыдущий массированный ракетный удар агрессора произошел 28 апреля. Тогда ракеты поразили девятиэтажку в Умани Черкасской области (23 погибших), дом в Днепре (две жертвы), а обломки повредили здание в Украине Киевской области.
NV следит за развитием событий.
18:30 Отбой тревоги!
18:13 В Донецкой ОГА заявили, что удар по Славянску и Краматорску нанесен ракетами С-300
В Славянске две ракеты попали в здание завода Зевс Керамика, в Краматорске повреждено админздание Новокраматорского машиностроительного завода. По предварительным данным никто не пострадал.
18:10 В ряде областей прозвучал отбой тревоги
«Красными» остаются восточные регионы, Сумская, Днепропетровская и Запорожская области.
18:03 В ГСЧС также попросили не выходить из укрытий до конца тревоги, перейти в помещение без окон или воспользоваться правилом «двух стен»
Киевская областная военная администрация предупредила о ракетной опасности и призвала до отбоя тревоги оставаться в укрытиях.
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко написал в Telegram, что угроза ракетного удара оккупантов с применением стратегической авиации сохраняется.
17:50 Власти призывают граждан находиться в укрытиях
17:30 Telegram-канал Николаевский Ванёк сообщил о прилетах в Краматорске и Славянске
«По Краматорску и Славянску прилетело ракетами, предварительно Х-22. Пуски были из района Миллерово (Ростов). Все четыре борта Ту-22М3 уже отстрелялись. Сейчас ожидаем ракеты от возможного пуска с двух бортов Ту-95МС из района Каспийского моря», — сообщил паблик.
17:07 Такова была карта воздушных тревог около пяти вечера