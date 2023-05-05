Существует возможность пуска крылатых ракет по территории Украины — онлайн 5 мая, 17:48 ПВО Украины готова отбивать атаку (Фото:REUTERS/Stringer)

Около 17:00 5 мая в большинстве областей Украины и в Киеве была объявлена воздушная тревога. По данным пабликов, мониторящих активность врага, россияне могли запустить ракеты с находившихся в районе Каспийского моря самолетов.

Предыдущий массированный ракетный удар агрессора произошел 28 апреля. Тогда ракеты поразили девятиэтажку в Умани Черкасской области (23 погибших), дом в Днепре (две жертвы), а обломки повредили здание в Украине Киевской области.

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NV следит за развитием событий.

18:30 Отбой тревоги!

18:13 В Донецкой ОГА заявили, что удар по Славянску и Краматорску нанесен ракетами С-300

В Славянске две ракеты попали в здание завода Зевс Керамика, в Краматорске повреждено админздание Новокраматорского машиностроительного завода. По предварительным данным никто не пострадал.

18:10 В ряде областей прозвучал отбой тревоги

«Красными» остаются восточные регионы, Сумская, Днепропетровская и Запорожская области.

18:03 В ГСЧС также попросили не выходить из укрытий до конца тревоги, перейти в помещение без окон или воспользоваться правилом «двух стен»

Киевская областная военная администрация предупредила о ракетной опасности и призвала до отбоя тревоги оставаться в укрытиях.



Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко написал в Telegram, что угроза ракетного удара оккупантов с применением стратегической авиации сохраняется.



17:50 Власти призывают граждан находиться в укрытиях

17:30 Telegram-канал Николаевский Ванёк сообщил о прилетах в Краматорске и Славянске

«По Краматорску и Славянску прилетело ракетами, предварительно Х-22. Пуски были из района Миллерово (Ростов). Все четыре борта Ту-22М3 уже отстрелялись. Сейчас ожидаем ракеты от возможного пуска с двух бортов Ту-95МС из района Каспийского моря», — сообщил паблик.



17:07 Такова была карта воздушных тревог около пяти вечера