Обстрел энергетической инфраструктуры: большинство ракет сбиты, по всей Украине вводят аварийные отключения, атака задела Молдову — главное 6 декабря, 04:51 Полицейский стоит над фрагментом российской ракеты, сбитой в Киевской области (Фото:Александр Старух / Запорожская ОГА (ОВА))

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.



Факт новых запусков ракет по Украине во время воздушной тревоги первыми подтвердили глава Одесской ОВА Максим Марченко и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

На фоне ракетной атаки сообщалось о новых отключениях электроэнергии в Одессе, Сумах, Житомире, Кривом Роге.

Видео дня

Позже в Укрэнерго сообщили, что по всей Украине вводятся аварийные отключения электричества.

Одна из российских ракет упала на территории сельхозпредприятия в Молдове, но не взорвалась.

В Воздушных силах сообщили, что Украине удалось сбить более 60 ракет из более чем 70, которые выпустила Россия.



Ранее сегодня стало известно об ударе беспилотника по аэродрому в российском Энгельсе, где повреждения получили как минимум два стратегических бомбардировщика Ту-95, которые использовались для ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины.



НВ следит за последствиями российского ракетного удара 5 декабря.

04:47 Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе до сих пор нет света, отопления и водоснабжения после российских атак 5 декабря

«Если ситуация не улучшится, подвоз воды во все районы города будет производиться специализированными машинами», — заявил мэр.



00:36 В Молдове показали видео момента падения ракеты после российской атаки

СМИ Молдовы опубликовали видео, на котором зафиксирован момент падения российской ракеты во время массированного удара по Украине 5 декабря.



23:34 ДТЭК остановил работу одного из своих объектов после российской атаки

Компания ДТЭК сообщила, что отключила одно из своих предприятий от энергосистемы Украины из-за повреждений после террористической атаки РФ 5 декабря.

«В результате очередной атаки России пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно было атаковано российскими войсками раньше. Из-за этого оно было отключено от энергосистемы», — сообщили в компании.



23:07 На восстановление энергосистемы после новых российских ударов уйдет один-два дня — Укрэнерго

Последствия нового массированного ракетного удара РФ планируют ликвидировать за один-два дня. Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона в понедельник, 5 декабря.

«…[Россияне] хотели выключить нашу энергосистему именно во время похолодания, чтобы вызвать как можно большие страдания украинцев… Судя по географии прилетов, не сомневаюсь, что военных консультировали российские энергетики. У меня нет никаких сомнений, [что целью оккупантов был блэкаут]», — сказал Кудрицкий.

Глава правления Укрэнерго добавил, что энергосистема Украины работает как целостная и, несмотря на аварийные ограничения энергоснабжения, ситуация под контролем. По его словам, дефицит в энергосистеме будет 5−6 декабря, пока некоторые энергоблоки, которые аварийно отключились во время вражеских ударов, будут набирать мощность.

22:37 В ближайшие дни около половины Киевской области будет без света — глава ОВА

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что в ближайшие дни около половины Киевской области будет оставаться без света.

В Telegram он сообщил, что в Киевской области продолжается ликвидация последствий массированных обстрелов России. По решению Укрэнерго введены аварийные отключения электроэнергии, поэтому графики отключений бездействуют.

«Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы вернуться к плановым отключениям с графиками. В ближайшие дни около половины области будет без света. Держим строй», — написал он.

22:32 Российская ракета в Молдове упала на территории аграрного предприятия — Минэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко провел переговоры с вице-премьером Молдовы Андреем Спину и обсудил падение ракеты на территории Молдовы. По его словам, неразорвавшаяся российская ракета попала в аграрное предприятие в Молдове.

«Это уже восьмой массированный террористический обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Это влияет и на энергосистему Молдовы… Россия распространяет свой ракетный терроризм и на наших соседей. Мы должны вместе держать энергетический фронт», — заявил глава Минэнерго.

21:47 Командование Воздушных сил ВСУ показало последствия взрыва на аэродроме Дягилево в Рязанской области в России.

«Рязань. Скорбим», — подписала пресс-служба командования снимки в Telegram.

21:18 Российские удары 5 декабря убили четырех человек — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 5 декабря, сообщил, что в результате массированной атаки РФ погибли по меньшей мере четыре человека.

Глава государства добавил, что после вражеских атак во многих регионах для стабилизации системы перешли на аварийные отключения. Больше всего отключений — в Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской и Житомирской областях.

19:59 Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ракета, которая упала на территории Молдовы, «точно имела отношение к РФ»

«Я не будут говорить, что происходило на территории Польши. Но то, что происходило в Молдове — это точно ракета, которая имеет отношение к РФ», — сказал он в эфире телемарафона.

Данилов добавил, что оккупанты используют устаревшие ракеты, которые не являются высокоточным оружием.

«Если они появились в один год со мной, тогда что я могу сделать. У них нет современных ракет, которые могли бы совершенно иначе наносить нам вред», — сказал Данилов.



19:54 Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску прокомментировал падение ракеты на территории этой страны

«Сегодня наша пограничная полиция обнаружила обломки ракеты, упавшей на севере Молдовы. Ведется расследование. Еще одна демонстрация того, как война России против Украины влияет на безопасность Молдовы. Мы решительно осуждаем возобновление ударов России по Украине сегодня», — написал он в Twitter.



19:44 Президент Молдовы Майя Санду заявила, что международному сообществу следует усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну

«Мы решительно осуждаем неоднократные нападения РФ на Украину, гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Международному сообществу следует усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну. Только так мы сможем положить конец страданиям и гибели людей», — написала она в Twitter.



19:37 Российская ракета попала в аграрное предприятие в Молдове и не взорвалась

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook.

«Это уже восьмой массированный террористический обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Это влияет и на энергосистему Молдовы. К тому же российская ракета попала в молдавское аграрное предприятие. К счастью, не взорвалась», — написал министр.

По его словам, он провел телефонный разговор с вице-премьером Молдовы Андреем Спину.

«Обсудили продолжающиеся обстрелы украинской критической инфраструктуры и договорились оперативно координировать необходимые решения по устойчивости энергосистем», — отметил Галущенко.



19:26 В Укрэнерго заявили о введении режима аварийных отключений во всех областях Украины

«Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это обусловит увеличение дефицита электроэнергии в системе. Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений. Первоочередно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные», — говорится в сообщении на странице компании в Facebook.



19:19 Потребление электроэнергии в Киеве ограничено на 575 МВт

Об этом сообщил глава поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

«В Киеве сейчас экстренные отключения из-за атак. Потребление ограничено на 575 МВт, но о тотальном отключении речь не идет. Большая часть города — со светом. Как только ситуация в энергосистеме полностью стабилизируется, мы вернемся к графикам отключений», — написал он.

Коваленко также призвал киевлян воздержаться от звонков в колл-центры.

19:15 В Одесском горсовете сообщили об остановке работы всех городских котелен до восстановления электро- и водоснабжения

18:51 В ОК Юг отчитались, что сбили 15 российских ракет

«8 ракет сбито над Одесской областью, 1 над Черкасской, остальные — над Николаевской. Враг поразил объекты энергетической инфраструктуры в Одесской, Винницкой, Николаевской областях», — уточняется в сообщении в Telegram-канале Одесского горсовета со ссылкой на официальное сообщение ОК Юг.

Также в этом Telegram-канале опубликовали фото последствий сегодняшних обстрелов.



18:46 В Кропивницком возникли перебои с водоснабжением

«Энергетики были вынуждены отключить определенную часть мощностей. Поэтому возникли перебои с подачей воды потребителям Кропивницкого. В настоящее время энергоснабжение возобновлено. Водоканал начал поэтапную подачу воды», — заявил глава Кропивницкой ОВА Андрей Райкович в своем Telegram-канале.

Он призвал «очень экономно использовать имеющийся ресурс и обязательно постоянно иметь многодневный запас воды».



18:40 В Киеве из-за российской ракетной атаки применяются экстренные отключения электроэнергии

«Графики стабилизационных отключений пока не действуют!» — отмечается на странице в Facebook ДТЕК Київські електромережі.

18:35 Премьер Молдовы Наталья Гаврилица прокомментировала падение ракеты на территории этой страны

«Мне сообщили, что пограничники обнаружили части ракеты возле Бричан. Пограничная полиция усилила контроль и оцепила зону, где упала ракета. Кроме того, Moldelectrica предупредила о возможных отключениях электроэнергии», — передает слова Гаврилицы издание NewsMaker.

Премьер страны подчеркнула, что молдавские власти осуждают атаки на гражданские объекты в Украине и поддерживают украинский народ.

«Я и мои коллеги делаем все возможное, чтобы держать ситуацию под контролем и не допустить рискованных для наших граждан ситуаций», — добавила она.



18:28 В Запорожской области в результате российского обстрела ребенок получил контузию, его родители в тяжелом состоянии, сообщает Укринформ

Корреспондент агентства пообщался с жителями села, в котором был прилет. По их словам, девочку отбросило на забор взрывной волной.

Отмечается, что, по предварительным данным, около 14:00 россияне выпустили по селу ракету С-300. Были повреждены 10 домов. Также два человека погибли.

«Увидела яму на дороге и машину соседскую разбитую… и люди лежат у машины. Соседей обоих убило. Они стояли у машины, провожали сына и невестку. Они живут в соседнем селе», — рассказала местная жительница Ольга Михайловна.

18:18 В Киевской области без электроснабжения около 40% абонентов

Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры, силы ПВО сбили несколько вражеских объектов, сообщил в своем Telegram-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

18:09 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал новую российскую ракетную атаку

«Россия выпустила еще один залп ракет по нашей критически важной гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить людей электричества, воды и отопления в условиях низких температур. Чем больше военных преступлений совершит Россия, тем больше оружия нужно предоставить Украине, чтобы скорее положить конец российскому террору», — написал он на своей странице в Twitter.

18:05 ДТЭК предупредил о применении аварийных отключений электричества в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях

«Киевская, Днепропетровская, Донецкая области. Из-за очередной массированной атаки россии на объекты критической инфраструктуры сейчас применены экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений не действуют», — говорится в сообщении компании в ее Telegram-канале.

17:50 Сбито более 60 из более 70 ракет оккупантов



Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

По предварительной информации Воздушных сил россияне

совершили пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области;

нанесли удар 22 крылатыми ракетами типа Калибр с кораблей Черноморского флота

атаковали Украину с акватории Черного моря дальними бомбардировщиками Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребителями Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

«К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины и другие составляющие Сил обороны», — сказано также в сообщении.

17:34 В Одесской области в результате российской ракетной атаки ранены два человека

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что повреждена энергетическая инфраструктура Одесской области, электроснабжение в Одессе и большей части района отсутствует. Кроме того, есть попадание в гражданские дома.

17:27 Энергетическая система Украины сохранила целостность, несмотря на ряд попаданий

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях», — сообщил он.

Премьер добавил, что в некоторых регионах вынужденно применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избегания аварий.

«Спасатели уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы вернуть свет в каждый дом», — заверил Шмигаль.

Он также обратил внимание, что Россия нанесла очередной ракетный удар в годовщину подписания Будапештского меморандума.

17:19 В Киевской области есть попадание в объект инфраструктуры

«У нас есть удачные примеры того, как отработала противовоздушная оборона. К сожалению, кроме этого, есть попадание в объект инфраструктуры. Сейчас анализируют информацию», — заявил глава ОВА Алексей Кулеба.

Он сказал, что «более четкая аналитика того, что произошло» будет предоставлена на протяжении двух часов, но в то же время подчеркнул: «Мы пока не видим критических последствий».

17:08 Зеленский заявил, что ПВО сбило большинство ракет, выпущенных россиянами во время сегодняшней атаки

В коротком видеообращении после отбоя воздушной тревоги в Украине в понедельник, 5 декабря, он поблагодарил силы ПВО, энергетиков и украинцев.



17:00 Запасы высокоточного ракетного вооружения в РФ упали до критического низкого уровня

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, это отразится на масштабах и частоте российских атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

В то же время Юсов отметил, что ракеты меньшего радиуса действия типа С-300 имеются у россиян в достаточном количестве, поэтому, к сожалению, прифронтовые города — Херсон, Запорожье, Харьков, Сумы — могут и дальше страдать от действий врага.

«Что касается Калибров и Искандеров, то их запасы намного ниже и критически ниже. И в целом такой массированной тактики, регулярной они уже не могут себе позволить. Другое дело, что это не уменьшает ущерб, поражение украинской инфраструктуры. Это для нас серьезное испытание. Но вместе с помощью международных партнеров Украина выстоит. Задачи, которые перед собой ставят террористы — сломать дух и принудить к капитуляции — они ни к чему не приведут», — подчеркнул представитель ГУР.

Юсов добавил, что разведка предусматривала очередную ракетную атаку врага, а все соответствующие органы готовились к атаке.

«Украинские ПВО, противоракетная оборона готова, украинские энергетики готовы, ГСЧС — вся страна героически работает над сбиванием этих ракет, а во-вторых, над нейтрализацией последствий ударов», — заверил он.

16:55 Посольство США отреагировало на новый российский ракетный удар по Украине

«Путин пытается использовать зиму против невинных украинцев. Международное сообщество объединяется, чтобы помочь им выдержать эту непрерывную жестокость», — опубликовало оно перевод заявления администратора Агентства США по международному развитию Саманты Пауэр.

16:50 Защитники воздушного командования Восток сбили 15 российских ракет

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

16:46 В Полтавской области сбили до 10 российских ракет

«Отбой воздушной тревоги! На Полтавщине без прилетов. Силы ПВО отработали по полной. Сбили до 10 российских ракет», — написал в своем Telegram-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

16:43 В КГГА сообщили, что из 10 ракет, зафиксированных в воздушном пространстве Киева, по предварительным данным, сбили девять

16:37 В энергетической инфраструктуре страны есть разрушения, из-за которых возможны масштабные отключения, заявил глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул

«Шахтеры из шахт и люди из метро — выведены. Заряжайте павербанки, делайте запасы воды, руководители предприятий всех форм собственности — отпустите людей домой», — написал он в своем Telegram-канале, добавив перечень пунктов несокрушимости в городе.

16:29 МИД Украины отреагировал на падение ракеты в Молдове

Падение ракеты на территории Молдовы в очередной раз доказывает, что российский ракетный террор несет угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, заявил спикер украинского МИДа Олег Николенко.

«Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизнь людей, защищать критическую инфраструктуру и предотвратить дальнейшие ракетные обстрелы со стороны РФ», — написал он в Facebook.

16:24 В Молдове предупредили о возможных отключениях света из-за массированной атаки по Украине со стороны РФ

Молдавская энергокомпания Moldelectrica заявила, что отключения электроэнергии возможны из-за перебоев в энергосистеме на фоне ракетных ударов РФ по Украине.

В местных Telegram каналах писали, что по всей стране наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. В Кишиневе у жителей свет погас на мгновение после падения напряжения. Также мигали включенные лампочки.

Приднестровские СМИ сообщали о перепадах напряжения в регионе. В Бендерах исчез интернет, а в центре Тирасполя — свет.

16:18 Ракета пролетела над Житомиром, мэр пообещал, что электроэнергию включат

Менее чем через час после объявления воздушной тревоги в Житомире Сухомлин анонсировал ее отбой и возобновление подачи электроэнергии.

«Ракета одна прошла над Житомиром. Слава богу, все нормально», — отметил он.

16:15 В Житомире полностью выключили электроснабжение из-за ракетных атак соседних областей



Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

16:09 В Николаеве выключили электроснабжение из-за угрозы российских ракетных обстрелов

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

15:58 Одна из ракет во время обстрела Украины упала на территории Молдовы

Ракета упала возле города Бричаны в Молдове, сообщает местная полиция. Район оцеплен пограничниками и полицейскими, правоохранители усилили меры безопасности.

15:50 Киевляне в метро во время нового ракетного обстрела Украины — фото НВ



15:46 «В области тихо». Во Львовской ОВА опровергли информацию о том, что в Бориславе прогремел взрыв

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий опроверг информацию о том, что в понедельник, 5 декабря, в городе Борислав прогремел взрыв.

«Официально заявляю: по состоянию на 15:00 это не подтвердилось. В области тихо. Оставайтесь в укрытиях, потому что угроза сохраняется», — написал он.



15:42 Последствия ударов 5 декабря: в Укрэнерго подтвердили новые попадания по объектам энергетической инфраструктуры

«Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света. Диспетчеры Укрэнерго работают над сохранением баланса в энергосистеме», — сообщили в компании Укрэнерго о последствиях сегодняшней ракетной атаки РФ.

15:36 В Киеве метро частично перевели в режим укрытия, на отдельных станциях высадку пассажиров приостановили — Кличко

«На некоторых станциях столичного метро высадка пассажиров пока может не производиться из-за большого количества людей на подземных станциях. Жители и гости столицы используют метрополитен как укрытие. Воздушная тревога в Киеве продолжается. Относительно изменений в работе метро — следите за сообщениями на станциях. Во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам», — сообщил мэр Киева.

15:34 В Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта — Тимошенко

Один человек госпитализирован в результате попадания ракет по объектам в Одесской области, сообщили в ОП.

15:27 Из-за массированных ракетных обстрелов РФ. В Черкасской и Сумской областях вводят аварийные отключения света

В связи с возможными ракетными обстрелами по энергообъектам страны по распоряжению Укрэнерго в Черкасской и Сумской областях применены специальные графики аварийных отключений.

Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram и Сумыоблэнерго в Facebook.

15:20 Вражескую ракету сбили над одним из районов Киевской области — полиция



15:11 !!! Ким сообщил о второй волне ракетных пусков

15:06 Одесса без воды: в городе обесточены все насосные станции и резервные линии

Водоснабжение отсутствует везде в городе, сообщает Инфоксводоканал.

15:02 Сообщается о взрывах во Львовской и Тернопольской областях — Суспільне



14:54 Без света Сумская область (аварийное отключение) и часть Кривого Рога

«Часть города без света, отключены некоторые котельные и насосные. Держим систему на генераторах, на Макулан организован подвоз воды. Цистерны прибудут в 15.30, места раздачи смотрите на сайте и ФБ Горводоканала», — сообщил Александр Вилкул, городской голова Кривого Рога.



Также сообщается, что в Сумской области применили экстренные отключения света, чтобы предотвратить нарушения в работе энергосистемы Украины, сообщили в облэнерго.



14:50 Двое погибших в Запорожской области — Тимошенко

Два человека погибли, еще двое ранены в селе Новософиевка Запорожской области после удара РФ по частному сектору, сообщил Кирилл Тимошенко.

14:48 В Одессе, Житомире, Киевской области новые перебои со светом



14:46 В Виннице слышны взрывы — Суспільне



14:44 В Киевской области глава ОВА подтвердил работу ПВО

«Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Повышенная опасность — движение ракет в сторону области», — призвал Алексей Кулеба, глава Киевской ОВ, подтвердив, что в области работает ПВО.



14:42 «Уже не тренировки»: Может быть несколько волн ракетных атак РФ — Игнат

В понедельник, 5 декабря страна-агрессор Россия уже запустила ракеты по Украине, но может быть несколько волн атак, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.



«Уже первая волна ракет ушла, их может быть несколько, поэтому могут использовать несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия нашей ПВО», — сказал он в эфире телемарафона.



14:39 Первые данные о «прилете» в Запорожской области: разрушены частные дома, пострадали люди

О последствиях удара по селу Новософиевка Запорожской области сообщил Кирилл Тимошенко, замглавы ОП.



14:35 Несколько ракет, летевших на Киев, «приземлили» украинские пилоты — Цаплиенко

«Ракеты шли на Киев вдоль Одесской трассы, но успешно „приземлены“ нашими пилотами», — сообщил Андрей Цаплиенко.



14:30 Подтверждены «прилеты» в пригороде Запорожья, в городе слышали работу ПВО

«В Запорожье прозвучало несколько взрывов. Часть из них — это отзвуки вражеских прилетов в пригороде. Еще часть — удачная работа Сил противовоздушной обороны. Спасибо нашим воинам за защиту!» — пишет Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета.



14:25 В Одесской области сообщают о работе ПВО и сбитой ракете

Суспільне пишет о взрывах, которые слышали как в Одессе, так и в области.



14:24 Укрзализныця сообщила о задержке нескольких поездов «из-за временного обесточивания»

Из-за временного обесточивания задерживаются:

№ 712 Киев — Краматорск — 1 час;

№ 111 Киев — Изюм — 1 ч 33 мин.

«Напоминаем, что пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, могут воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без замені билета», — заверили в Укрзализныце.

14:20 Сообщают о сбитых ракетах и работе ПВО в Киевской области

По данным Андрея Цаплиенко, украинские пилоты сбили две ракеты на подлете к Киеву.



Также пишут о работе ПВО в Киевской области.



14:15 В Днепре и Запорожье работает ПВО — Геращенко

Советник главы МВД также предварительные данные о сбитых ракетах над Харьковом (четыре ракеты) и над Полтавой (одна ракета).

14:11 В Винницкой области сообщают о сбитых ракетах — Цаплиенко



14:09 Взрывы слышали в Запорожье и Черкасской области — Суспільне



14:05 Украинские летчики творят чудеса — Ким об отражении ракетной атаки

Глава Николаевской ОВА призвал верить в ВСУ.



14:04 Цаплиенко сообщил о взлете российских Ту-22М3 со стороны Азовского моря



14:00 В небе над Украиной много ракет — глава Винницкой ОВА

Сергей Борзов призвал украинцев оставаться в укрытиях.

13:50 В Харьковской области слышали работу ПВО, по предварительным данным сбиты три ракеты — Цаплиенко

Андрей Цаплиенко также сообщил об уничтожении ракет в Днепропетровской и Полтавской областях.

13:45 В Полтавской области работает ПВО — глава ОВА

13:35 Ким и Марченко подтвердили запуски ракет

Глава Одесской ОВА Максим Марченко и глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщили о том, что по Украине РФ совершила новые ракетные пуски.



По данным Андрея Цаплиенко, часть ракет сегодня — это российские Х-101.