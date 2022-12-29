Под прицелом — критическая инфраструктура. В Харькове есть прилеты четырех ракет, вероятно, С-300 — ОВА
Дом в Харьковской области после одного из обстрелов (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
В четверг, 29 декабря, во время массированного ракетного удара России по Украине в Харькове есть прилеты четырех ракет, вероятно, С-300.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
«Харьков и Харьковская область под ударами вражеских ракет», — написал он.
По его словам, предварительно есть прилеты четырех ракет, вероятно С-300, в Немышлянском и Основянском районах.
Глава области добавил, что под прицелом — критическая инфраструктура. На месте работают спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
«Опасность еще не миновала. Оставайтесь в укрытиях», — написал он.
Также в Харькове приостановил работу метрополитен.
«Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении подземки в Telegram.
Утром в четверг, 29 декабря, Россия ведет новый ракетный обстрел Украины.
В Киеве тревога была объявлена около 6:00 утра, по состоянию на 8:00 она охватила все области Украины.
Советник главы ОП Алексей Арестович заявил о вероятном запуске «более 100 ракет в несколько волн». Позже Михаил Подоляк подтвердил, что по Украине было запущено более 120 ракет.