Под прицелом — критическая инфраструктура. В Харькове есть прилеты четырех ракет, вероятно, С-300 — ОВА 29 декабря, 10:02 Дом в Харьковской области после одного из обстрелов (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В четверг, 29 декабря, во время массированного ракетного удара России по Украине в Харькове есть прилеты четырех ракет, вероятно, С-300.

Массированные обстрелы Украины

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«Харьков и Харьковская область под ударами вражеских ракет», — написал он.

По его словам, предварительно есть прилеты четырех ракет, вероятно С-300, в Немышлянском и Основянском районах.

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Глава области добавил, что под прицелом — критическая инфраструктура. На месте работают спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

«Опасность еще не миновала. Оставайтесь в укрытиях», — написал он.

Также в Харькове приостановил работу метрополитен.

«Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении подземки в Telegram.



Утром в четверг, 29 декабря, Россия ведет новый ракетный обстрел Украины.

В Киеве тревога была объявлена около 6:00 утра, по состоянию на 8:00 она охватила все области Украины.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил о вероятном запуске «более 100 ракет в несколько волн». Позже Михаил Подоляк подтвердил, что по Украине было запущено более 120 ракет.