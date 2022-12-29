Новый массированный ракетный удар: во Львовоблэнерго рассказали, сколько в области продлится возобновление электроснабжения 29 декабря, 12:54 Во Львовской области возобновление электроснабжения продлится ориентировочно до 21:00 четверга, 29 декабря (Фото:www.facebook.com/lvivoblenergo)

Во Львовской области после нового массированного ракетного удара России возобновление электроснабжения продлится ориентировочно до 21:00 четверга, 29 декабря.

Массированные обстрелы Украины

Об этом сообщило Львовоблэнерго в Facebook.

По информации диспетчерской службы Львовоблэнерго, ориентировочно до 21:00 будет продолжаться восстановление электроснабжения в населенных пунктах области, которые остались без электроэнергии после очередной атаки российских оккупантов.



Видео дня

Во Львове во время воздушной тревоги 29 декабря были слышны взрывы. 90% города осталось без света. Во Львовской области сообщали о работе ПВО.

Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением.

