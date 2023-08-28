Ракетный удар РФ: в Полтавской области количество погибших возросло до трех

28 августа, 13:19
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Последствия удара РФ в Полтавской области (Фото:https://t.me/ermaka2022)

Последствия удара РФ в Полтавской области (Фото:https://t.me/ermaka2022)

В понедельник, 28 августа, в Полтавской области количество погибших в результате ракетного удара РФ возросло до трех.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Глава области написал в Telegram, что спасатели продолжают разбирать завалы после ракетного удара.

Продолжаются поиски еще одного человека.

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Глава МВД Игорь Клименко заявил в Telegram, что российский удар был нанесен по масличнице. Пятеро человек получили ранения разных степеней тяжести. Все пострадавшие — работники предприятия.

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Ранее сообщалось о двух погибших людях в результате обстрела Полтавской области.

В ночь на понедельник, 28 августа, в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках российских ракет Калибр.

Также Россия ударила ракетами по Кривому Рогу. Уничтожено два дома, еще пять — повреждены.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Полтавская область Война России против Украины Ракетный удар

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