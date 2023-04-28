Новый ракетный удар РФ: в Укрэнерго рассказали, повредили ли оккупанты энергосистему 28 апреля, 14:13 28 апреля Россия обстреляла Умань (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Утренняя ракетная атака россиян не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре и не привела к необходимости ограничения потребления, сообщило Укрэнерго в Telegram в пятницу, 28 апреля.

В компании заявили, что однако остается сложной ситуация на востоке Украины, где из-за обстрелов получил повреждения энергетический объект.

По информации Укрэнерго, по состоянию на 28 апреля производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Водополье спадает.

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Гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и на протяжении всех суток.

Продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову, продолжается незначительный импорт из Словакии.

В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия совершила новую массированную атаку украинских городов. Вблизи Киева сбили 11 ракет и 2 БПЛА, в Умани одна из ракет разрушила целый подъезд жилой девятиэтажки, в Днепре погибли женщина и ребенок.