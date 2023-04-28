Новая атака агрессора: над Николаевской областью сбили две ракеты 28 апреля, 08:22 Над Николаевской областью 28 апреля сбили две ракеты (Фото:www.facebook.com/PvkZahid?locale=ru_RU)

Во время массированного ракетного удара РФ по Украине в пятницу, 28 апреля над Николаевской областью сбили две ракеты, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

«В нашей зоне ответственности силами ПВО над Николаевщиной уничтожены две ракеты, выпущенные из самолетов стратегической авиации. Мы наблюдали атаку, которая больше была направлена на другие регионы Украины», - сказала она в эфире телемарафона.

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Гуменюк добавила, что при данном ударе корабли не использовались, но корабельную активность также зафиксировали.

«Если к вечеру было два ракетоносителя с 16 ракетами, то во время атаки добавился еще один надводный ракетоноситель и потенциал калибров увеличился до 24», — сказала она.

В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия совершила новый массированный удар по украинским городам.

В районе Киева сбили 11 ракет и 2 БПЛА, в Умани одна из ракет попала в жилую девятиэтажку, в Днепре погибли женщина и ребенок.