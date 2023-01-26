«Идет воздушное сражение». В Киевской и Винницкой областях работает ПВО
В Киевской и Винницкой областях работает ПВО (Фото:www.facebook.com/PvkZahid)
В связи с новым массированным ракетным ударом РФ по Украине в четверг, 26 января, в Киевской области работает ПВО.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил в Telegram, что ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью.
«Идет воздушное сражение! ПС ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью», — написал он.
Мэр Винницы Сергей Моргунов заявил в Telegram, что в городе было слышно работу ПВО.Утром в четверг, 26 января, в Киеве и большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.