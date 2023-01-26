«Идет воздушное сражение». В Киевской и Винницкой областях работает ПВО 26 января, 09:25 В Киевской и Винницкой областях работает ПВО (Фото:www.facebook.com/PvkZahid)

В связи с новым массированным ракетным ударом РФ по Украине в четверг, 26 января, в Киевской области работает ПВО.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил в Telegram, что ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью.

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«Идет воздушное сражение! ПС ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью», — написал он.

Мэр Винницы Сергей Моргунов заявил в Telegram, что в городе было слышно работу ПВО.

Утром в четверг, 26 января, в Киеве и большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.