Россия готовится к массированному удару. В Киеве и четырех областях ввели экстренные отключения света 26 января, 08:24 В Киеве и четырех областях применяются экстренные отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В четверг, 26 января, в Киеве, Киевской, Одесской, Житомирской и Днепропетровской областях ввели экстренные и отключения света из-за ракетной угрозы.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Утром в четверг, 26 января, в Киеве и большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что РФ может осуществить массированную ракетную атаку прямо сейчас.

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В ночь на четверг, 26 января, Россия атаковала Украину иранскими дронами Shahed. В воздушном пространстве Киева сбили около 15 таких беспилотников.