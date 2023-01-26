Россия готовится к массированному удару. В Киеве и четырех областях ввели экстренные отключения света
В Киеве и четырех областях применяются экстренные отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В четверг, 26 января, в Киеве, Киевской, Одесской, Житомирской и Днепропетровской областях ввели экстренные и отключения света из-за ракетной угрозы.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Утром в четверг, 26 января, в Киеве и большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что РФ может осуществить массированную ракетную атаку прямо сейчас.
В ночь на четверг, 26 января, Россия атаковала Украину иранскими дронами Shahed. В воздушном пространстве Киева сбили около 15 таких беспилотников.