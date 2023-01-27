Во время массированной атаки оккупанты повредили пять высоковольтных подстанций в Украине 27 января, 18:46 Последствия российской атаки на жилой дом в Киевской области, 26 января 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В результате массированного ракетного удара страны-агрессора России 26 января повреждены пять высоковольтных подстанций. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в пятницу, 27 января.

Глава Кабмина сказал, что россияне продолжают попытки уничтожить энергосистему Украины, лишить ее тепла и света.



«Вчера Украина пережила уже 13 большую воздушную атаку против нашей энергосистемы… В этот раз главной целью врага была высоковольтная инфраструктура. Силы противовоздушной обороны сбили большинство ракет. Однако есть попадания в пять высоковольтных подстанций в центральном, южном и юго-западном регионах», — рассказал он.



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Премьер отметил, что на заседании «энергетического Рамштайна» на этой неделе удалось договориться об увеличении помощи украинской энергосистеме.

«Мы понимаем, как пережить эту зиму, но уже готовим план того, как восстанавливать нашу энергосистему весной и летом», — добавил Шмыгаль.

26 января Украина подверглась новой массированной атаке РФ: после ночных ударов иранскими дронами (были сбиты все 24) утром страна-террорист выпустила по Киеву и другим регионам Украины ракеты.

По данным ВСУ, Россия запустила 59 крылатых ракет, силы ПВО сбили 47. Пуски были с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря. Оккупанты использовали ракеты Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, ракеты Калибр, а также управляемые авиационные ракеты Х-59.

По информации ГСЧС, в результате российских ударов 11 человек погибли и 11 были ранены.