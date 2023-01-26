Новая массированная атака: Россия может выпустить более 30 ракет, большее внимание враг уделяет центру Украины — Воздушные силы 26 января, 09:48 26 января Россия может выпустить по Украине более 30 ракет (Фото:www.facebook.com/PvkZahid)

В четверг, 26 января в ходе новой массированной ракетной атаки по Украине Россия может выпустить более 30 ракет, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и совершили пуски ракет.

«Ожидаем более 30 ракет, которые уже в принципе начали появляться в разных областях, работает противовоздушная оборона. Были взрывы в нескольких областях, в том числе в Винницкой области», — сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат добавил, что ракеты могут лететь в разные области, большее внимание враг уделяет центру Украины.

26 января Украина отражает новую массированную ракетную атаку РФ. Во всей Украине объявлена воздушная тревога.

Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами, были сбиты все 24, из них около 15 - в небе над Киевом.