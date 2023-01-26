Введены аварийные отключения. Министр назвал области Украины, в которых самая сложная ситуация с энергетикой
Самая сложная ситуация с энергетикой сейчас в трех областях (Фото:www.facebook.com/npcukrenergo)
В четверг, 26 января, в результате нового массированного ракетного удара страны-агрессора России по Украине самая сложная ситуация с энергетикой в Киевской, Одесской и Винницкой областях.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.
«Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры», — написал он.
По его словам, введены аварийные отключения.
«Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях. Энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение. Украина победит!» — написал он.
После попытки ночных ударов иранскими дронами утром 26 января Россия обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.
Утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога, она длилась около четырех часов, до 12:08.
Российские оккупанты попали в энергетический объект в Киевской области. Глава Винницкой ОВА заявил о попадании вражеских ракет, в Одесской области повреждены два объекта критической энергоинфраструктуры.