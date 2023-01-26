Введены аварийные отключения. Министр назвал области Украины, в которых самая сложная ситуация с энергетикой

26 января, 13:05
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Самая сложная ситуация с энергетикой сейчас в трех областях (Фото:www.facebook.com/npcukrenergo)

Самая сложная ситуация с энергетикой сейчас в трех областях (Фото:www.facebook.com/npcukrenergo)

В четверг, 26 января, в результате нового массированного ракетного удара страны-агрессора России по Украине самая сложная ситуация с энергетикой в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.

«Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры», — написал он.

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По его словам, введены аварийные отключения.

«Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях. Энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение. Украина победит!» — написал он.

После попытки ночных ударов иранскими дронами утром 26 января Россия обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.

Утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога, она длилась около четырех часов, до 12:08.

Российские оккупанты попали в энергетический объект в Киевской области. Глава Винницкой ОВА заявил о попадании вражеских ракет, в Одесской области повреждены два объекта критической энергоинфраструктуры.

https://www.youtube.com/watch?v=smPXonaGBlA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Энергетика Герман Галущенко Война России против Украины Ракетный удар

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