В Киевской области оккупанты ударили по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры 23 ноября, 14:43 23 ноября оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область и Киев (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В среду, 23 ноября во время массированной ракетной атаки российские оккупанты ударили по жилому сектору и критическим объектам инфраструктуры в Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

«В области имеем попадание по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам», — заявил он.

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По словам главы области, есть угроза повторных обстрелов.

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов заявил в Telegram, что на территории одного из районов области зафиксировано попадание в многоэтажку. Начался пожар. Полиция работает на месте происшествия, помогает преодолеть последствия вражеских обстрелов.



Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в Вышгороде есть попадание в жилой дом.



Днем в среду, 23 ноября, Россия нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киеве.

В Киевской городской военной администрации добавили, что оккупанты наносят ракетные удары по критической инфраструктуре.