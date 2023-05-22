Врагу не дает покоя ПВО. В ОК Юг прокомментировали новый удар РФ по Украине 22 мая, 08:36 Последствия ракетного удара РФ (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

В понедельник, 22 мая руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, комментируя ракетный удар РФ по Днепру, заявила, что оккупантам не дает покоя украинская ПВО.

«Какое именно направление выбирает враг — знает только враг. Мы можем анализировать, предвидеть то, что считаем адекватным. Не всегда это совпадает с тем, что у врага на уме, но понимаем, что будут атаковать и пытаться истощать конкретные направления ПВО», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, в частности, сосредоточившись на этом направлении, враг измеряет, с каких сторон может быть защищен, или может быть пропущен удар.

«Врагу не дает покоя ПВО», — добавила Гуменюк.

В ночь на понедельник, 22 мая, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Днепре, Харькове и Запорожье прогремели взрывы, по предварительным данным, Днепропетровская область сегодня была главной целью ночной атаки.