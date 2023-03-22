В Запорожье спасли двух собак из-под завалов многоэтажки, в которую попала российская ракета — видео 22 марта, 17:48 Спасенный мопс на руках у работника ГСЧС (Фото:www.facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Запорожье спасли двух собак из-под завалов многоэтажки, в которую в среду, 22 марта попала российская ракета.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что удалось спасти мопса, его вынесли из центра опасности спасатели.

«Каждая жизнь важна! Маленькие "носики" также страдают от вражеских атак. Испуганный мопс, вынесенный из ячейки опасности спасателями ГСЧС в Запорожье», — говорится в сообщении.

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Также в СМИ опубликовали видео, на котором видно, как из дома спасатель выносит еще одну собаку.

Днем в среду, 22 марта, войска РФ обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом.

Один человек погиб, более 30 человек пострадали.