Ракетный удар РФ: в Киевской области пострадали два человека, повреждены частные дома и больница — фото 21 сентября, 08:25 Правоохранители осматривают место происшествия (Фото:https://www.facebook.com/pol.kyivregion)

В четверг, 21 сентября, в Киевской области в результате удара РФ пострадали два человека.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook.

На территории области обнаружены сбитые обломки вражеских ракет. Сейчас известно о двух пострадавших.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в нескольких районах области повреждены частные дома мирных жителей, хозяйственные постройки и транспортные средства, здание больницы. Также обломки ракет упали на территорию предприятия, начался пожар.

Видео дня

Офис генпрокурора подчеркнул, что ни один из поврежденных объектов не является военной целью.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: www.facebook.com/pol.kyivregion

Фото: www.facebook.com/pol.kyivregion

Правоохранители осматривают место происшествия и помогают гражданам преодолевать последствия атаки.

В ночь на четверг, 21 сентября, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Россия осуществила массированный запуск крылатых ракет в несколько волн. Взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях.

В Киеве в результате атаки ранены семь человек, произошло падение обломков в нескольких районах столицы.

В Черкассах в результате падения обломков ракет во время атаки России есть попадание в объект социальной инфраструктуры в центре города. Известно о пяти пострадавших.