Три сбитых Калибры. В Воздушных силах Украины рассказали, с каких направлений и чем Россия этой ночью атаковала украинские города 19 мая, 09:17 Украинские военные с прожектором ищут беспилотники в небе над Киевом (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на пятницу, 19 мая российские оккупанты атаковали Украину ракетами и шахедами, заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Три сбитых Калибры, которые атаковали с Черного моря и 16 ударных дронов Шахед-131−136. Не все цели сбили, но работа ПВО была успешной, потому что враг атаковал с разных направлений, атаковал с кораблей с Черного моря, а также шахедами с северного и юго-восточного направления», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, враг продолжает изготавливать ракеты, чтобы продолжать обстрелы Украины.

«Они будут искать различные пути для пополнения арсенала, который потратили на наш энергетический сектор осенью и зимой, поэтому ракеты будут пополнять. Однако таких ударов как было осенью и зимой вряд ли следует ожидать, потому что противник не может себе такое позволить», — сказал он.

В ночь на 19 мая в Киеве и в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Враг снова атаковал столицу: для Киева это уже десятая атака за май.

Взрывы ночью также слышали в западных областях Украины, в частности, Львовской и Ровенской.