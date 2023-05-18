Чистый террор. Российские войска запускали дроны, чтобы зафиксировать последствия атаки в Киеве — КГГА 18 мая, 12:31 18 мая Россия в очередной раз атаковала Киев (Фото:REUTERS/Stringer)

В четверг, 18 мая, российские войска запустили на территорию Украины два ударных и два разведывательных беспилотника, чтобы зафиксировать последствия.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире Радио Свобода.

«БПЛА должен был показать результаты работы этих ракет. Они же наблюдают после атаки, но он (дрон — ред.) также был сбит. Обломки падали на территории трех районов. Это левый берег — Днепровский, Дарницкий, Деснянский (районы). Значительных повреждений не было», — сказал Поворозник.

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По его словам, нападения являются продолжением террора против гражданского населения, поскольку это в значительной степени отражается на жизнедеятельности города.

«Город, по большому счету, уже девятую ночь не спит, взрывы, переживания, пребывание в бомбоубежищах и укрытиях», — сказал он.

Чиновник добавил, что это чистый террор, чтобы больше навредить не только Киеву, но и всем украинцам.

Ночью 18 мая в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, Россия совершила очередную атаку. В ряде областей, а также в Киеве прогремели взрывы.

В общей сложности Силы обороны за ночь сбили 29 из 30 ракет, Россия использовала во время атаки Калибры, Искандеры и ракеты Х-101/Х-555.

Попадание в промышленный объект есть в Одесской области (один человек погиб, двое ранены), в инфраструктурный объект — в Хмельницкой.