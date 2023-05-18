Россия чаще всего атакует Киев — Игнат 18 мая, 11:57 Дым над Киевом после очередного ракетного удара РФ (Фото:REUTERS/Stringer)

В четверг, 18 мая, спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты чаще всего атакуют Киев, и сообщил, что ВСУ не могут рассказывать, где и сколько есть средств ПВО.

«Мы не можем рассказывать, что и где защищено и какое количество средств, но дискуссии, безусловно, опасны в плане информации, потому что люди сразу начинают реагировать… Военное руководство государства знает, где, кого, чем и сколько атакуют», — сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат заявил, что чаще всего россияне атакуют Киев.

«Столько ударов, сколько взял на себя Киев — надо посчитать, потому что Киев атакуют чаще всего, а там где бьют чаще всего — нужно больше защиты — это очевидно», — сказал он.

По его словам, в Одесской области во время последней атаки были сбиты восемь ракет.

«Воздушное командование Восток — посмотрите, какое там мощное направление работы. Там идут боевые действия на донецком направлении, на юго-восточном, на севере страны. Там очень серьезный вектор работы, и там тоже постоянно работает ПВО», — сказал он.

Игнат заявил, что Воздушное командование Центра отвечает и за Киев, и за север Украины.

«Поэтому перекрывать ПВО будут там, где это наиболее необходимо и будут распределять силы там, где это наиболее необходимо», — сказал он.

По его словам, Украина велика, но средств ПВО мало.

Ночью 18 мая в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, Россия совершила очередную атаку. В ряде областей, а также в Киеве прогремели взрывы.

В общей сложности Силы обороны за ночь сбили 29 из 30 ракет, Россия использовала во время атаки Калибры, Искандеры и ракеты Х-101/Х-555.

Попадание в промышленный объект есть в Одесской области (один человек погиб, двое ранены), в инфраструктурный объект — в Хмельницкой.