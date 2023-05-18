Дроны, ракеты и несколько волн атак. В Воздушных силах Украины рассказали об особенностях нового ракетного удара России 18 мая, 10:45 Последствия российской атаки (Фото:Press service of the National Police of Ukraine in Kyiv region/Handout via REUTERS)

Особенностью ракетной атаки России по Украине в четверг, 18 мая, стало то, что не было применения баллистических ракет, заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, на этот раз враг совершил несколько волн атак.

"Враг начал обстрелы еще с вечера, около 21.00. Было несколько волн атак, было запущено несколько дронов для проведения воздушной разведки. Последовали атаки с моря, с воздуха, из наземных установок. Таким образом, враг запустил 30 крылатых ракет», - сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат заявил, что часть из них была уничтожена на южном направлении, они были выпущены с кораблей в Черном море.

"Это шесть крылатых ракет Калибр. Также летели ракеты Искандер, но здесь нужно понимать, что это Искандер-К, а не Искандер-М, также уничтожены», — добавил он.

По его словам, враг поднял самолеты ту-95 и ту-160 - всего было до десяти таких самолетов, выпущено более 20 ракет воздушного базирования.

"Особенность этой атаки - это то, что не было применения баллистических ракет, которая была в предыдущий раз", - подчеркнул он.

Ночью 18 мая в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, Россия совершила очередную атаку. В ряде областей, а также в Киеве прогремели взрывы.

В общей сложности Силы обороны за ночь сбили 29 из 30 ракет, Россия использовала во время атаки Калибры, Искандеры и ракеты Х-101/Х-555.

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