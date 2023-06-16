Российский ракетный террор: в Киевской области повреждены частные дома, есть пострадавшие — фото 16 июня, 13:16 Последствия российской атаки в Киевской области (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В пятницу, 16 июня, в Киевской области в результате ракетного удара России повреждены частные дома, есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

«В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевской области повреждены частные дома», — написал он.

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По его словам, в результате атаки начался пожар. Есть пострадавшие.

На месте работает полиция, медики и ГСЧС.

В прокуратуре добавили, что в одном из районов области повреждены жилые дома и магазин. Пострадала 82-летняя женщина, а также ранение получил водитель автомобиля, ехавшего по автодороге.

Фото: t.me/andrii_nebytov

В то же время мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Подольском районе столицы были слышны громкие взрывы от работы ПВО рядом со столицей.

«В Киеве поврежденных объектов, домов после ракетной атаки нет», — говорится в его сообщении в Telegram.