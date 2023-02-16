Дефицит отсутствует. Ночной ракетный удар не приведет к необходимости ограничивать потребление электроэнергии — Укрэнерго 16 февраля, 11:47 Укрэнерго сообщило, что необходимости ограничивать потребление электроэнергии нет (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В четверг, 16 февраля, в Украине несмотря на ночную атаку ракетами и дронами необходимости ограничивать потребление электроэнергии нет, сообщило Укрэнерго в Telegram.

В компании рассказали, что потребление несколько повысилось по сравнению со вчерашним днем.

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже пятые сутки подряд и сегодня тоже не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления.

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«Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не приводились. Но при росте потребления возможно применение отключений», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго заявили, что замеры фактического потребления производятся в соответствии с графиком в Днепропетровской области.

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения.

«Возвращается к активной работе бизнес, отражающийся в росте потребления. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений», — говорится в сообщении.

Ночью, в четверг, 16 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, атаковав несколько областей, в частности, объекты критической инфраструктуры. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 ракет из 36 выпущенных.

Укрэнерго уже несколько дней не предоставляет лимиты потребления электроэнергии в Киеве и ряде областей. При этом в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

