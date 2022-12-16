По всей Украине ввели экстренные аварийные отключения света — Офис президента

16 декабря, 10:57
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По всей Украине — экстренные отключения света (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

По всей Украине — экстренные отключения света (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

На фоне массированного ракетного удара РФ по всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в пятницу, 16 декабря.

«В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины — по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света», — говорится в его сообщении в Telegram.

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Тимошенко призвал с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и тематических перепадов подачи водо/теплоснабжения.

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«ГСЧС, электричества и все службы работают на местах попаданий. В случае необходимости вы можете пользоваться пунктами незламності, развернутыми по всей стране», — заявил он.

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. Целями ряда ударов стали энергообъекты во многих областях.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Харьков полностью обесточен в результате атаки, «прилет» в жилой дом подтвержден в Кривом Роге.

https://www.youtube.com/watch?v=G0bLncsJqw8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Энергетика Война России против Украины Ракетный удар

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