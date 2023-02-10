Вражеский ракетный удар: в Хмельницком повреждены многоэтажки, частные дома и учебное заведение 10 февраля, 16:24 10 февраля РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

В пятницу, 10 февраля в Хмельницком в результате ракетного удара страны-агрессора России было повреждено учебное заведение, многоэтажки и частные дома.

Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин в Telegram.

"Во время утренней террористической атаки был очередной обстрел Хмельницкой области. Наши силы ПВО сбили часть летевшего, но одна из ракет попала в один из объектов коммунальной инфраструктуры Хмельницкой территориальной громады. Это уже очередное попадание, начиная с 10 октября», — сказал он.

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По его словам, повреждения объекта очень существенные.

«Наши спасатели мгновенно и оперативно ликвидировали пожар и не дали ему распространиться на другие объекты», — сказал Симчишин.



Мэр заявил, что поврежден объект образования, многоэтажные жилые дома и частный сектор, в частности, повреждены окна, двери и крыши.

По предварительной информации, пострадавших в результате обстрелов нет.

После ночной атаки дронов в ряде регионов Украины утром 10 февраля Россия совершила новую ракетную атаку.

Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.