Введены аварийные отключения. Российские оккупанты попали в объекты энергетики в шести областях
Россияне снова атаковали украинскую критическую инфраструктуру (Фото:www.facebook.com/npcukrenergo)
В пятницу, 10 февраля, во время нового массированного ракетного удара страны-агрессора РФ по Украине были попадания в объекты тепловой и гидрогенерации и высоковольтной инфраструктуры.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.
"Есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях", - говорится в сообщении.
Министр добавил, что введены аварийные отключения во многих регионах.
По словам Галущенко, самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.
После ночной атаки дронов в ряде регионов Украины утром 10 февраля Россия совершила новую ракетную атаку.
Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.