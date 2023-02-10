Введены аварийные отключения. Российские оккупанты попали в объекты энергетики в шести областях

10 февраля, 12:50
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Россияне снова атаковали украинскую критическую инфраструктуру (Фото:www.facebook.com/npcukrenergo)

Россияне снова атаковали украинскую критическую инфраструктуру (Фото:www.facebook.com/npcukrenergo)

В пятницу, 10 февраля, во время нового массированного ракетного удара страны-агрессора РФ по Украине были попадания в объекты тепловой и гидрогенерации и высоковольтной инфраструктуры.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

"Есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях", - говорится в сообщении.

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Министр добавил, что введены аварийные отключения во многих регионах.

По словам Галущенко, самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

После ночной атаки дронов в ряде регионов Украины утром 10 февраля Россия совершила новую ракетную атаку.

Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.

https://www.youtube.com/watch?v=H1PiFbTi4LA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Энергетика Герман Галущенко Война России против Украины

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