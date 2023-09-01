Ракету сбили на подступах к Виннице. В Воздушных силах Украины прокомментировали ночной удар РФ

1 сентября, 14:37
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Дым после одного из ударов РФ (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Дым после одного из ударов РФ (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал удар РФ, который был нанесен в ночь на пятницу, 1 сентября.

«К сожалению, не удалось две ракеты уничтожить, уничтожили одну ракету», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, ракеты не летели по прямой.

«Ракеты двигались, минуя потенциальные места, где их могут сбить», — сказал он, добавив, что одна ракета была сбита на подступах к областному центру — Виннице, а другая попала в предприятие.

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Игнат заявил, что для того, чтобы защитить от ракетных ударов каждый квадратный метр Украины, нужно очень большое количество средств ПВО.

«Для того, чтобы лучше защитить страну нам нужно и истребительное прикрытие, и зенитно-ракетное прикрытие, которое должно работать как одно целое», — сказал он.

В пятницу ночью, 1 сентября, в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе пусков ракет Калибр из Черного моря.

Ночью взрывы слышали в Винницкой и Житомирской областях. В Винницкой области пострадали трое гражданских.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ракетные удары Винницкая область Война России против Украины Юрий Игнат

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