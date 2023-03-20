Тактика ракетного террора России уже потерпела поражение — разведка 20 марта, 12:04 Россия продолжит обстреливать Украину ракетами, отметили в разведке (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Россия продолжит ракетный террор в отношении Украины, однако тактика страны-агрессора уже потерпела поражение, отметили в разведке.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает пресс-службе ведомства.

«От ракетного террора рашисты не отказываются, но мы видим, что ракетный блицкриг провалился с тех пор, как и начался, хочет этот инструмент запугивания и дальше используется», — сказал он.

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По словам представителя разведки, если говорить о Калибрах, Искандерах, Кинжалах, то это не то оружие, которым РФ может себе позволить засыпать Украину. Но устаревшего ракетного вооружения у агрессора еще много.



«Особенно, когда речь идет о С-300 — это означает повышение угрозы для прифронтовых территорий, поэтому мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожью и другим городам. Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение», — отметил Юсов.

Ранее в украинской разведке заявили, что Россия будет продолжать наносить ракетные удары, но их массированность и частота будет зависеть от способности накопить запасы.

