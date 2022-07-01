Ракетный террор России. Оккупанты выпустили по Украине около трех тысяч ракет — Зеленский

1 июля, 21:16
В пятницу, 1 июля, РФ нанесла очередной жестокий ракетный удар по обычному жилому дому в Одесской области в курортном поселке Сергеевка (Фото:REUTERS/Iryna Nazarchuk)

В пятницу, 1 июля, РФ нанесла очередной жестокий ракетный удар по обычному жилому дому в Одесской области в курортном поселке Сергеевка (Фото:REUTERS/Iryna Nazarchuk)

Оккупанты выпустили по территории Украины около трех тысяч ракет с начала полномасштабного вторжения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«За четыре месяца полномасштабной войны России против мирной Украины, Россия уже применила около 3 тысяч ракет. Такая жестокость российских действий лишь подчеркивает, насколько правильны решения наших партнеров по оказанию Украине поддержки», — сказал Зеленский во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Йонасом Гар Стере в Киеве.

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Он напомнил, что в пятницу, 1 июля, РФ нанесла очередной жестокий ракетный удар по обычному жилому дому в Одесской области в курортном поселке Сергеевка.

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«Это не единичный удар и не случайность, как ежедневно говорит в СМИ Российская Федерация. Это целенаправленный террор России», — подчеркнул он.

Зеленский ранее подчеркивал, что российский ракетный удар по мирному курортному поселку — целенаправленный акт терроризма против украинского народа.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Ракеты Владимир Зеленский Война России против Украины

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