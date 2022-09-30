Непрощаемое преступление. Фоторепортаж из Запорожья, где Россия обстреляла ракетами гуманитарную колонну 30 сентября, 19:43 На месте удара находилось около 100 человек (Фото:Екатерина Клочко)

30 сентября четыре российские ракеты попали по авторынку в Запорожье, где расположен пункт регистрации для въезда на оккупированную территорию. Погибли по меньшей мере 25 человек, еще более 70 ранены, то есть пострадали практически все находившиеся на месте трагедии люди. Платформа памяти Мемориал представляет репортаж и фото с места трагедии, специально для НВ.



Текст подготовлен платформой памяти Мемориал, которая рассказывает истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных. Чтобы сообщить данные о потерях Украины, заполняйте формы: для погибших военных и гражданских жертв .

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Пункт регистрации на авторынке в Запорожье действует давно, к моменту взрывов здесь было зарегистрировано 248 автомобилей. Не все из них находились там в момент попадания ракет. На месте было ориентировочно сто человек. Машины поставили в колонну, чтобы выехать на территорию, оккупированную Россией.

Начальник управления взрывотехнической службы ГУ НП в Запорожской области Сергей Угрюмов сообщил, что Россия произвела обстрел ракетами из зенитно-ракетного комплекса С-300. При контакте этих ракет с препятствием происходит взрыв, а осколки рассеиваются на большой площади.

Фото: Скриншот видео Мемориал

Фото: Екатерина Клочко

Фото: Екатерина Клочко

Фото: Екатерина Клочко

Фото: Екатерина Клочко

Волонтер Всеволод, занимающийся эвакуацией людей с оккупированных территорий, стал очевидцем обстрелов. Говорит: перевозили людей льготных категорий — пенсионеров, людей с инвалидностью и сопровождающих. В последний момент водитель решил дозаправиться, это спасло жизнь ему и пассажирам.

«Пассажиры уцелели, благодарят водителя, что он уехал в последний момент. Нам повезло. Мы за четыре месяца уже не раз попадали под обстрелы, нам чудом везет», — делится один мужчина.

«Сегодня обстреляли людей, которые везли подгузники, лекарства, провизию. Люди с инвалидностью не только не могут воевать, они до транспорта сами не могут дойти», — говорит волонтер.

Во время разговора с журналистами ему не удалось выйти на связь с другим водителем из колонны. Его судьба пока не известна.

Главный врач Запорожской больницы Игорь Шишка рассказал, что в его учреждение доставили более 30 человек, среди них ребенок. Лишь десять из них обойдутся легкими оперативными вмешательствами. Все остальные пациенты нуждаются в серьезных операциях, возможно неоднократных. Пятеро пациентов в тяжелом состоянии, в реанимации. Один человек скончался на операционном столе. В общей сложности 62 человека доставлены в медицинские учреждения города.

Фото: Екатерина Клочко

Фото: Екатерина Клочко

Фото: Екатерина Клочко

Фото: Екатерина Клочко

Фото: Екатерина Клочко

Среди погибших — сотрудник полиции.

На месте происшествия работали полицейские, взрывотехники, ГСЧС, военные и гражданские медики и представители Красного Креста. К 13:00, несмотря на непрестанные воздушные тревоги, тела вывезли с места трагедии, осколки и изуродованные машины убрали.