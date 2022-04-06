Участки не представляют угрозы для людей. В Тернопольской области ликвидированы последствия ракетных обстрелов — ОГА 6 апреля, 14:26 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты нанесли ракетный удар по Тернопольской области (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины)

В Тернопольской области ликвидированы последствия ракетных обстрелов.

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Об этом сообщил глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш.

«В течение двух дней враг осуществил несколько воздушных атак по Тернопольщине. В результате частично поврежден один из объектов критической инфраструктуры на территории Тернополя и в Кременецком районе», — написал он.

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По его словам, на месте происшествия работали взрывотехники, работники ГСЧС и других силовых структур.

«Они изъяли остатки обломков ракет. В настоящее время участки зачищены и не представляют угрозы для людей», — написал глава области.

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Правоохранители зафиксировали последствия, масштабы разрушений и нанесенный ущерб. Собранные материалы переданы в СБУ и будут вовлечены в уголовные производства.



5 апреля в Тернопольской области из-за падения обломков вражеской крылатой ракеты было повреждено шесть резервуаров с органическими удобрениями, произошла утечка химикатов.

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