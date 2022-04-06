Участки не представляют угрозы для людей. В Тернопольской области ликвидированы последствия ракетных обстрелов — ОГА
Оккупанты нанесли ракетный удар по Тернопольской области (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины)
В Тернопольской области ликвидированы последствия ракетных обстрелов.
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Об этом сообщил глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш.
«В течение двух дней враг осуществил несколько воздушных атак по Тернопольщине. В результате частично поврежден один из объектов критической инфраструктуры на территории Тернополя и в Кременецком районе», — написал он.
По его словам, на месте происшествия работали взрывотехники, работники ГСЧС и других силовых структур.
«Они изъяли остатки обломков ракет. В настоящее время участки зачищены и не представляют угрозы для людей», — написал глава области.
Правоохранители зафиксировали последствия, масштабы разрушений и нанесенный ущерб. Собранные материалы переданы в СБУ и будут вовлечены в уголовные производства.
5 апреля в Тернопольской области из-за падения обломков вражеской крылатой ракеты было повреждено шесть резервуаров с органическими удобрениями, произошла утечка химикатов.
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