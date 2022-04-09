Ракетный удар по Краматорску: Укрзализныця почтила память жертв, оставив пустыми места в поездах под номером 52 9 апреля, 15:22 Цей матеріал також доступний українською Вещи пассажиров и пятно крови на вокзале в Краматорске после ракетного удара российских оккупационных войск (Фото:REUTERS/Stringer)

9 апреля, чтобы почтить память 52 погибших в результате ракетного удара российских оккупационных войск по железнодорожному вокзалу в Краматорске, Укрзализныця оставила пустыми места под номером 52 в нескольких поездах.

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«Вместо пассажиров, которые могли бы быть там, сегодня на этих местах поедут цветы. От Киева до Черновцов, Трускавца и Рахова, от Одессы до Львова, от Черновцов в Одессу и от Львова в Запорожье места в поездах под номером 52 будут пустыми — неся по стране нашу тоску по безвинным жертвам российской агрессии, по жизням наших граждан, которые были отобраны жестоко и спланировано», — говорится в сообщении Укрзализныци в ее Telegram-канале.

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В Укрзализныце выразили соболезнования семьям погибших и пообещали продолжать делать все возможное и невозможное, чтобы спасать жизни украинцев.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационных поездов. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы, ударив Точкой-У. Мир осудил действия россиян в Краматорске.

По данным Кириленко, в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли 52 человека, еще 109 получили ранения.

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