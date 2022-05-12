Ракетный обстрел поселка в Запорожской области. Погиб 50-летний мужчина, повреждены более 50 домов — Офис генпрокурора 12 мая, 15:34 Цей матеріал також доступний українською Были повреждены более 50 частных домов местных жителей. (Фото:Офіс Генерального прокурора/Telegram)

В результате ракетных обстрелов поселка Камышеваха в Запорожской области погиб 50-летний мужчина и еще три человека получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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«11 мая 2022 года российские оккупанты нанесли ракетные удары по жилым кварталам поселка Камышеваха Запорожского района. В результате вражеского обстрела погиб 50-летний мужчина, еще три человека получили ранения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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По данным прокуратуры, были повреждены более 50 частных домов местных жителей.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Камышевахи произошел в среду, 11 мая, приблизительно в 14:00. Оккупанты нанесли по меньшей мере 18 ракетных ударов по частному сектору.

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