Заряжайте павербанки. Тимошенко предупредил о возможных веерных отключениях электроэнергии
Кирилл Тимошенко предупредил о возможных веерных отключениях электроэнергии (Фото:via Facebook)
Обстрел энергообъектов по всей Украине может повлиять на стабильность энергообеспечения, возможные веерные отключения, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Тимошенко отметил, что, например, только в Киевской области ПВО сбило шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ.
«Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельницкой, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом весь юг. Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовым к последствиям таких обстрелов. веерных отключений», — написал он.
Между тем, специалисты Укрэнерго используют резервные схемы питания для восстановления энергоснабжения в ряде регионов и работают над устранением повреждений.
Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.