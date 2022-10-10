Заряжайте павербанки. Тимошенко предупредил о возможных веерных отключениях электроэнергии

10 октября, 12:12
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Кирилл Тимошенко предупредил о возможных веерных отключениях электроэнергии (Фото:via Facebook)

Кирилл Тимошенко предупредил о возможных веерных отключениях электроэнергии (Фото:via Facebook)

Обстрел энергообъектов по всей Украине может повлиять на стабильность энергообеспечения, возможные веерные отключения, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Тимошенко отметил, что, например, только в Киевской области ПВО сбило шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ.

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«Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельницкой, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом весь юг. Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовым к последствиям таких обстрелов. веерных отключений», — написал он.

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Между тем, специалисты Укрэнерго используют резервные схемы питания для восстановления энергоснабжения в ряде регионов и работают над устранением повреждений.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Ракетные удары Кирилл Тимошенко Офис президента Украины

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