Во Львове в результате ракетной атаки РФ повреждены более 20 жилых домов, школа и детские сады

Во Львове в результате российской атаки в ночь на четверг, 30 июля, повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, около 04:45 утра Львов подвергся ракетной атаке.

Наибольшие разрушения зафиксированы в двух жилых домах на улицах Патона и Выговского. На данный момент известно о более чем 20 пострадавших.

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Спасатели продолжают извлекать людей из-под завалов.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал о 15 пострадавших; 14 из них госпитализированы, в том числе один спасатель.

Садовый сообщил, что на улице Патона продолжается поисковая операция — под завалами поврежденной пятиэтажки остаются люди. По его словам, Россия направила на Львов 22 ракеты, одна из которых попала в жилой дом.

В ночь на 30 июля Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. В частности, во Львове гремели взрывы.

В Киеве в результате обстрела баллистическими ракетами возникли пожары в двух районах. Известно об одном погибшем. В Кривом Роге погибли двое детей и четверо взрослых — российские оккупанты попали в дом многодетной семьи. Также о взрывах сообщалось в Полтаве, Виннице, Сумах, Днепре и других городах.