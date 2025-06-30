«Впервые вижу такие разрушения». Глава МИД Германии вместе с Сибигой побывал на месте ракетного удара РФ в Соломенском районе Киева

Андрей Сибига и Йоганн Вадефуль на месте удара России по жилому дому в Соломенском районе Киева почтили память погибших там мирных жителей (Фото: t.me/Ukraine_MFА)

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль совместно с главой МИД Украины Андреем Сибигой побывал на месте ракетного удара РФ по девятиэтажному дому в Соломенском районе Киева.

Об этом 30 июня заявил глава КГВА Тимур Ткаченко. По его словам, утренняя встреча прошла возле разрушенного РФ дома в Соломенском районе столицы.

«Искренне рад приветствовать господина Вадефуля в столице. Спасибо за откровенный разговор и поддержку. Обсудили возможности расширения сотрудничества, в частности между городами-побратимами и друзьями — Берлином, Лейпцигом, Мюнхеном и Гамбургом», — сообщил он.

Как сообщили представители МИД Украины, Сибига и Вадефуль на месте удара России по жилому дому в Соломенском районе почтили память погибших там мирных жителей.

«Я впервые вижу такое масштабное уничтожение обычных жилых домов. Это шокирует», — цитирует главу МИД Германии Deutsche Welle.

Как сообщается на сайте немецкого внешнеполитического ведомства, Вадефуль также заявлял, что поддержка Германией «свободы Украины свидетельствует о нашей непоколебимости как европейцев».

«Россия рассчитывает на то, что мы ослабим нашу поддержку. Путин не хочет мира, он хочет завоевания и порабощения, и он хочет этого любой ценой — даже ценой сотен тысяч новых жизней. Но мы будем и дальше твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла продолжать успешно защищаться — с помощью современных средств противовоздушной обороны и другого оружия, с помощью гуманитарной и экономической помощи», — подытожил он.

Новый глава МИД Германии Иоганн Вадефуль 30 июня прибыл в Украину с первым официальным визитом в своей должности. Он, в частности, заявил, что Германия делает все возможное, чтобы Украина получила дополнительные системы ПВО.

Российская атака 17 июня — что известно

17 июня российские оккупанты нанесли масштабный комбинированный удар по Киеву с использованием 16 крылатых ракет, двух Кинжалов и десятков БПЛА. Повреждения зафиксированы в нескольких районах города, больше всего — в Соломенском, где в девятиэтажный дом попала ракета Х-101.

Инфографика: NV

Подтверждена гибель 28 человек. В частности, во время атаки на Киев умер 62-летний гражданин США. Медики констатировали биологическую смерть мужчины. Госдеп США впоследствии подтвердил смерть американца в столице Украины.

Всего российские войска 17 июня атаковали Украину 472 целями. Было сбито или обезврежено 402 дрона из 440. Также из 32 ракет обезврежено 26, в том числе два Кинжала.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что самой молодой жертвой российской атаки стал 22-летний парень, а самой старшей погибшей был 91 год.