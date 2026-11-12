РФ ударила баллистикой по Броварам в Киевской области: что известно о последствиях

В ночь на четверг, 12 ноября, российские войска атаковали баллистическими ракетами Бровары в Киевской области. В результате атаки загорелся грузовик с бытовой химией возле складских помещений на улице Объездной. Об этом сообщил городской голова Игорь Сапожко.

По его словам, россияне атаковали Бровары около 02:00 ночи. 54-летний водитель получил тяжелые травмы головы, а также повреждения глаза, руки и бедра. Мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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Фото: Игорь Сапожко / Telegram

Фото: Игорь Сапожко / Telegram

Фото: Игорь Сапожко / Telegram

Фото: Игорь Сапожко / Telegram

В ночь на 12 ноября россияне атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400, противокорабельными ракетами Циркон и 123 ударными БПЛА типов Shahed (73 из них — реактивные), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т и имитаторами Пародия.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона обезвредила пять боеприпасов Бандероль/Дань-Т и 89 дронов, в том числе 51 реактивный. В результате атаки зафиксированы попадания в 17 местах, а также падение сбитых целей и обломков — в 18 местах.

РФ нанесла баллистический удар по Киеву и области, были слышны взрывы. В Ровенской области в результате атаки на объекты энергетики обесточено несколько районов.